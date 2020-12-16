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Практически вся реклама Cyberpunk 2077 направлена на визуальные показатели игры. Разработчики позиционируют её как продукт нового поколения, ориентированный на геймеров с новейшим оборудованием и мощными компьютерами. С релизом пользователи смогли в этом убедится, ведь на большей части устройств даже половина потенциала трассировки лучей не может быть раскрыта из-за недостаточной производительности.

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Игру вполне можно назвать шедевральной в плане четырёх визуальных эффектов: отражение лучей, качество теней, степень глобального освещения и резкость затемнения окружающей среды. Графическое меню Cyberpunk 2077 тоже реализовано обширно: в нём можно по-своему определять, когда трассировка лучей и другие функции будут активны, а когда нет. Так как в этих вопросах CD Projekt RED тесно сотрудничала с компанией nVidia, та решила продемонстрировать, как должна выглядеть игра с использованием видеокарты Geforce RTX.

В общей сложности nVidia предоставила 17 снимков экрана, на каждом из которых видна впечатляющая мощь нынешнего поколения графических процессоров. Чистая сборка RTX 3080, по словам компании, сможет обеспечить 15 fps, а при включённом DLSS (Deep Learning Super Sampling) – 52 кадра в секунду. Чуть меньше, чем хотелось бы геймером, однако за потрясающую графику нужно чем-то заплатить.

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