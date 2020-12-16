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Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX

С PlayStation 4 картинка даже не сравнится.
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Практически вся реклама Cyberpunk 2077 направлена на визуальные показатели игры. Разработчики позиционируют её как продукт нового поколения, ориентированный на геймеров с новейшим оборудованием и мощными компьютерами. С релизом пользователи смогли в этом убедится, ведь на большей части устройств даже половина потенциала трассировки лучей не может быть раскрыта из-за недостаточной производительности.

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Игру вполне можно назвать шедевральной в плане четырёх визуальных эффектов: отражение лучей, качество теней, степень глобального освещения и резкость затемнения окружающей среды. Графическое меню Cyberpunk 2077 тоже реализовано обширно: в нём можно по-своему определять, когда трассировка лучей и другие функции будут активны, а когда нет. Так как в этих вопросах CD Projekt RED тесно сотрудничала с компанией nVidia, та решила продемонстрировать, как должна выглядеть игра с использованием видеокарты Geforce RTX.

В общей сложности nVidia предоставила 17 снимков экрана, на каждом из которых видна впечатляющая мощь нынешнего поколения графических процессоров. Чистая сборка RTX 3080, по словам компании, сможет обеспечить 15 fps, а при включённом DLSS (Deep Learning Super Sampling) – 52 кадра в секунду. Чуть меньше, чем хотелось бы геймером, однако за потрясающую графику нужно чем-то заплатить.
Источник.

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Сергей Vorvort
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Listoman
01:10
Там в игре так-то мегабашни, которые нормально так тени дают)
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Kasyan
01:09
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Оперативная память ощутимо влияет на производительность в Cyberpunk 2077 — тест Tom's Hardware
billyboy
01:09
так вообще то тут есть множественное отражение света на уровне настройки Псих
Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Christinachadzynski
01:09
Логично. 95% ни во что хорошее долбиться не будет, ведь так?
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Christinachadzynski
01:08
Шок в том, что шока нет! Была б топ-игра - были б довольны, был бы шлак - ещё лучше, а вышло что-то добротное, смачное, голливудское. Очередной мэзэфэкт.
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Morder
01:07
А ты сравнивал итог работы фильтров от Reshade и Nvidia. Есть разница?
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Сергей Vorvort
01:06
Не видел твоих комментариев когда GeForce сливали в хорошо оптимизированных под Radeon играх. Типичный лицемер - фанатик - хуангофил...
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Александр Петросян
01:06
так сейчас во всех играх такие пару настроек наглухо убивающих фпс, в этой игре их 4-5 если считать РТ..
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
Morder
01:05
Спасибо друг. Есть еще вменяемые люди, которые дают полезную информацию, а не оскорбляют без причины.
NVIDIA представит видеокарту GeForce RTX 3080 Ti с 10 496 ядрами CUDA и 20 ГБ памяти за 999 долларов
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