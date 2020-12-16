Nvidia показала, как должна выглядеть Cyberpunk 2077 на видеокартах Geforce RTX
Практически вся реклама Cyberpunk 2077 направлена на визуальные показатели игры. Разработчики позиционируют её как продукт нового поколения, ориентированный на геймеров с новейшим оборудованием и мощными компьютерами. С релизом пользователи смогли в этом убедится, ведь на большей части устройств даже половина потенциала трассировки лучей не может быть раскрыта из-за недостаточной производительности.
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Игру вполне можно назвать шедевральной в плане четырёх визуальных эффектов: отражение лучей, качество теней, степень глобального освещения и резкость затемнения окружающей среды. Графическое меню Cyberpunk 2077 тоже реализовано обширно: в нём можно по-своему определять, когда трассировка лучей и другие функции будут активны, а когда нет. Так как в этих вопросах CD Projekt RED тесно сотрудничала с компанией nVidia, та решила продемонстрировать, как должна выглядеть игра с использованием видеокарты Geforce RTX.
В общей сложности nVidia предоставила 17 снимков экрана, на каждом из которых видна впечатляющая мощь нынешнего поколения графических процессоров. Чистая сборка RTX 3080, по словам компании, сможет обеспечить 15 fps, а при включённом DLSS (Deep Learning Super Sampling) – 52 кадра в секунду. Чуть меньше, чем хотелось бы геймером, однако за потрясающую графику нужно чем-то заплатить.
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