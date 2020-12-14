Лукашенко обогнал Трампа по количеству упоминаний Вконтакте, а их обогнали Путин и Моргенштерн
2020 год, принёсший человечеству много бед, в том числе и пандемию коронавируса, которая, к слову, до сих пор находится в активной фазе, наконец подходит к концу. В это время блогеры и не только они традиционно подводят годовые итоги: что удалось сделать, что не удалось, в каких количествах люди интересовались той или иной темой. Социальная сеть ВКонтакте – не исключение. Недавно её разработчики представили целый раздел, где приводится детальная статистика того, чем и кем люди интересовались с начала января.
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В числе самых узнаваемых и обсуждаемых персон первое место неизменно уже на протяжении нескольких лет подряд занимает президент России Владимир Путин (18.6 млн. упоминаний). На второй позиции – музыкальная группа BTS из Сеула (Южная Корея). У них 8.6 млн. На третьем – популярный в кругах молодёжи репер Morgenshtern со своими 3.2 млн. упоминаний. Чуть меньше набрал президент Белоруссии Александр Лукашенко (3.1 млн.), Дональд Трамп (2.9 млн) и покинувший бокс Хабиб Нурмагомедов (2.8 млн.).
Среди самых популярных тем у россиян: пандемия Covid-19 (53 млн. упоминаний), карантин/самоизоляция (39 млн.), поправки в Конституции РФ (3.9 млн.), а также PlayStation 5 (2.4 млн.). Для сравнения, Xbox упоминалась значительно реже. Тема набрала всего лишь 1.3 млн. обсуждений.
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