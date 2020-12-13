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GTA 6 могут перенести на неопределённый срок – виноваты многочисленные баги в Cyberpunk 2077

Фанаты просят Rockstar не торопиться.
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Баги в недавно вышедшей Cyberpunk 2077 вызвали в обществе такой резонанс, что даже фанаты серии GTA испугались, как бы им не пришлось встретиться с подобным явлением. Долгожданная Grand Theft Auto 6 ещё не анонсирована, но фанаты, похоже, ничуть не сомневаются в её разработке. Так как релиз 5 части состоялся много-много лет назад, сейчас для Rockstar самое время задуматься над продолжением. По стандартной схеме, поклонники всеми силами надеются переубедить создателей, доказать им, что игру нельзя откладывать.

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Но случился совершенно нестандартный случай: фанаты просят Rockstar повременить с релизом Grand Theft Auto 6. По словам пользователя с ником Exoboot, исходя из неудачного опыта CD Projekt RED, прежде чем выпустить любую игру, её нужно как следует "отполировать", сделать идеальной. Исключить абсолютно все баги и внутриигровые глюки. Тем более, если речь идёт о масштабном ААА-проекте вроде Cyberpunk 2077, один лишь маркетинг которого стоил студии 2.5 миллиона долларов.

На просторах социальной сети Reddit стали появляться сообщения с просьбой учесть урок, показанный нам польской студией. Как пример той самой идеальной работы, на которую стоит ориентироваться, пользователи приводят Red Dead Redemption 2. На PS4 она выглядит значительно лучше, чем Cyberpunk 2077, хоть вышла в 2018 году. Не исключено, что разработчики из Rockstar Games прислушаются к мнению фанатов, ведь играть в игру в конечном счёте будут обычные люди.
Источник.

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Cyberpunk 2077 - стала самой успешной игрой для персональных компьютеров.
pudge2009
18:09
Мб стоит за это разрабам киберпанк предъявлять? Ведь ничего лучше 3090 сейчас нет на рынке. То что у них игра плохо работает даже на самой топовой карте не вина нвидии
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Dce
18:09
То сын в Apex рубится с друзьями. Микрофона хватает.
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GeodE
18:06
И при этом разницу реально с лупой нужно искать, если не сравнивать on\off в лоб, даже в статике сложно что то уловить, а динамике и подавно нет разницы.
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18:06
Ты сам себе злобный буратин.
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Farid Kovalenko
18:05
Хз как гта4, она и на пк шла плохо, а вот гта5 несмотря на плоховатое качество картинки и просадки игралась вполне бодро, а физику никто не резал, её поменяли в угоду фановости, а не медленности как б...
GTA 6 могут перенести на неопределённый срок – виноваты многочисленные баги в Cyberpunk 2077
Сергей Махнович
18:05
взял себе 2070 супер за 530 баков мне на маниторе 27д 75г хватит ее и никаких переживаний
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18:05
Похоже это тебя, петуха, трахают.
Собрал себе мощный ПК, а играть уже не хочется
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