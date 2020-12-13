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Баги в недавно вышедшей Cyberpunk 2077 вызвали в обществе такой резонанс, что даже фанаты серии GTA испугались, как бы им не пришлось встретиться с подобным явлением. Долгожданная Grand Theft Auto 6 ещё не анонсирована, но фанаты, похоже, ничуть не сомневаются в её разработке. Так как релиз 5 части состоялся много-много лет назад, сейчас для Rockstar самое время задуматься над продолжением. По стандартной схеме, поклонники всеми силами надеются переубедить создателей, доказать им, что игру нельзя откладывать.

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Но случился совершенно нестандартный случай: фанаты просят Rockstar повременить с релизом Grand Theft Auto 6. По словам пользователя с ником Exoboot, исходя из неудачного опыта CD Projekt RED, прежде чем выпустить любую игру, её нужно как следует "отполировать", сделать идеальной. Исключить абсолютно все баги и внутриигровые глюки. Тем более, если речь идёт о масштабном ААА-проекте вроде Cyberpunk 2077, один лишь маркетинг которого стоил студии 2.5 миллиона долларов.

На просторах социальной сети Reddit стали появляться сообщения с просьбой учесть урок, показанный нам польской студией. Как пример той самой идеальной работы, на которую стоит ориентироваться, пользователи приводят Red Dead Redemption 2. На PS4 она выглядит значительно лучше, чем Cyberpunk 2077, хоть вышла в 2018 году. Не исключено, что разработчики из Rockstar Games прислушаются к мнению фанатов, ведь играть в игру в конечном счёте будут обычные люди.

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