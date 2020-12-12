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За несколько часов до релиза Cyberpunk 2077 интерес к игре вырос в несколько раз. Всё новые новости про геймплей и оптимизацию игры (зачастую, плохие) появляются каждый день, но помимо них есть и положительные моменты. Например – отсылки к другим тайтлам мирового масштаба. Недавно уже упоминалось, что в игре присутствуют две персонализации актёра Киану Ривза: идеализированный рок-гитарист – центральный герой Джонни Сильверхенд, а также его скромное отражение в виде NPC, медленно пьющего коктейль в одном из баров Night City.

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Изучив игровой процесс более детально, геймеры обнаружили отсылки к The Witcher 3 и GTA: San Andreas. В первом случае под опорой моста, который соединяет два больших района Cyberpunk 2077: Хейвуд и Пасифику, плавают три одинокие бочки с наградой. Чуть дальше от них можно обнаружить записку, содержание которой рассказывает про безымённого беднягу, решившего отыскать все тайники со знаком вопроса, после чего жажда достижения цели свела его с ума. Многим фанатам Ведьмака эти предметы напомнят тайники контрабандистов в The Witcher 3. Присвоить их добро – сложное и кропотливое дело, требующие немалых временных затрат. Текст той самой записки на фото ниже.

В свою очередь Cyberpunk 2077 с GTA: San Andreas связывает узнаваемая локация в стиле района Гроув-стрит. В нём жил всем известный Карл Джонсон или CJ (Си-Джей). Несмотря на то, что район украсили тематикой будущего, он не потерял своей харизмы.