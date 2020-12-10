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Сегодняшней ночью состоялся релиз Cyberpunk 2077 – игры про ближайшее будущее, с интересным сеттингом и массой уникального контента. Но не обошлось и без проблем, причём массового характера. Как и ожидалось, много геймеров встретились с трудностями технического характера и плохой оптимизацией. Новое поколение консолей: PlayStation 5 и Xbox Series X вместе с самыми мощными ПК показали, на что они способны, а вот на медленных устройствах прошлого поколения дела обстоят значительно хуже.

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Примером тому – негативные жалобы на портале Reddit, где пользовали чётко указывают, что игра не должна была выходить раньше срока. Исходя из того, что игроки постоянно встречаются с резкими падениями кадров, регулярными подвисаниями и крайне медленной загрузкой текстур, срок релиза явно должен был быть ещё раз передвинут.

На помощь "слабым" геймерам разработчики выпустили патч первого дня. Он несколько улучшил положение дел, однако с ним пришли и новые проблемы. Теперь вместо машин пользователи часто сталкиваются с большими серыми коробками, остающимися таковыми на 2-4 секунды. Некоторые игроки, сравнивая Cyberpunk 2077 с The Witcher 3, говорят, что вторая не идёт ни в какое сравнение с легендарным Ведьмаком.

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