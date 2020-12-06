AMD всё ещё серьёзно отстаёт от nVidia на рынке видеокарт
Последнее время между AMD и nVidia ведётся активная борьба в сфере продаж графических процессоров. Обе компании имеют достаточно моделей, чтобы удовлетворить все пожелания пользователей, однако одна из них пользуется гораздо большей популярностью. Как и в начале 2019 года, "зелёные" значительно опережают "красных". Наверняка, планировалось, что во второй половине 2020 с выходом на рынок видеокарт нового поколения ситуация должна кардинально измениться. Этого не случилось по простой причине: купить устройства было невозможно.
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Опираясь на мнение, что видеокарты RX 6800 и RX 6800 XT могли бы оказаться производительнее и дешевле RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090, у AMD по окончанию текущего года имелись бы все шансы занять лидирующую позицию. А учитывая тот факт, что с широкой доступностью нового поколения неминуемо подешевело бы старое, "красная" компания вышла бы в ещё большой плюс. В реальности же вышло наоборот. Купить новые RX или RTX нет никакой возможности, поэтому статистика продаж находится на том же самом этапе.
По данным портала Pcgameshardware, в третьем квартале 2020 года nVidia смогла реализовать 77% от общего числа проданным видеокарт, а AMD – оставшиеся 23%. В сравнении с прошлым годом рост количества проданных устройств составил около 13,4%, что на 9,1% больше. Дальнейшее развитие событий предугадать сложно.
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