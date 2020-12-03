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Совсем недавно компания nVidia официально подтвердила, что младшая модель видеокарт нового поколения RTX 3060 Ti всё таки существует. Сейчас она, как и все остальные графические процессоры, поступает лишь в самые большие торговые сети, но и дефицит не помешал энтузиастам тщательно протестировать её, сравнив с другими известными брендами, например AMD.

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По поводу производительности видеокарты немецкий портал сделал целую статью, о который мы вам вкратце и расскажем. Эксперты сайта тщательно изучили производительность новой карты в самых популярных играх, таких как Battlefield 5, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Metro Exodus, The Witcher 3 и нескольких других. Вот, что у них получилось.

Battlefield 5



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Borderlands 3

Call of Duty: Modern Warfare

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Doom Eternal

Metro Exodus



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The Witcher 3

Как показывают результаты, младшая видеокарта уступает RTX 3070 и RTX 380. Также во всех тестах её обгоняет флагман прошлого поколения – Geforce RTX 2080 Ti. Для участия в сравнениях взят не эталонный чип Founders Edition, а индивидуальный дизайн Zotac Geforce RTX 3060 Ti Twin Edge по цене в 400 евро.

Полный вариант статьи тут.