Новые тесты показали реальную производительность RTX 3060 Ti на примере популярных игр
Совсем недавно компания nVidia официально подтвердила, что младшая модель видеокарт нового поколения RTX 3060 Ti всё таки существует. Сейчас она, как и все остальные графические процессоры, поступает лишь в самые большие торговые сети, но и дефицит не помешал энтузиастам тщательно протестировать её, сравнив с другими известными брендами, например AMD.
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По поводу производительности видеокарты немецкий портал сделал целую статью, о который мы вам вкратце и расскажем. Эксперты сайта тщательно изучили производительность новой карты в самых популярных играх, таких как Battlefield 5, Borderlands 3, Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Metro Exodus, The Witcher 3 и нескольких других. Вот, что у них получилось.
Battlefield 5
Borderlands 3
Call of Duty: Modern Warfare
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Doom Eternal
Metro Exodus
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The Witcher 3
Как показывают результаты, младшая видеокарта уступает RTX 3070 и RTX 380. Также во всех тестах её обгоняет флагман прошлого поколения – Geforce RTX 2080 Ti. Для участия в сравнениях взят не эталонный чип Founders Edition, а индивидуальный дизайн Zotac Geforce RTX 3060 Ti Twin Edge по цене в 400 евро.
Полный вариант статьи тут.
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