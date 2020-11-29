AMD по своему решила проблему с RX 6800 – архитектуру RDNA 2 теперь можно примерять на себя
Так как в этом году случился неприятный случай с дефицитом приставок и видеокарт нового поколения, пользователям нужны альтернативные варианты получения фирменной продукции. PlayStation 5, PlaySttaion 5 Digital Edition, Xbox Series X, RTX 3080, RTX 3070, RX 6800, RX 6800 XT – все эти устройства купить сейчас очень сложно. Однако, нашлась среди производителей компания, которая смогла по своему решить проблему дефицита.
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Довольно необычный и уникальный способ придумала корпорация AMD. Вероятно, уже осознав, что приобрести Radeon RX 6800 и RX 6800 XT по адекватной цене в ближайшее время не выйдет, она анонсировала футболки с большой надписью RDNA 2. Таким образом, прикоснуться к новой архитектуре, использующейся также и в консолях, можно всего лишь за 18 долларов, что намного меньше текущей стоимости видеокарт.
Особенного значения футболке придаёт рисунок стрелок "←", "↑", "→", "↓", а также кнопка "Start". Они сразу говорят о её предназначении для геймерского сообщества. На одном из рукавов футболки напечатан фирменный логотип компании AMD. Пока что в продаже её нет, но скоро она обязана появится на страничке магазина. Стоит отметить, что дефицита на футболки от AMD точно не будет.
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