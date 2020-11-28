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Ещё до начала официальных продаж консоли PlayStation 5 на неё было оформлено огромное количество предзаказов. Сколько именно – неизвестно, но, по словам Sony, больше, чем на PS4 за тот же период. Задолго до релиза было известно, что приставка явно не избежит дефицита. Тогда даже самые пессимистичные инсайдеры не могли представить масштаб нехватки устройств.

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Точно такая же ситуация сложилась и с Xbox Series X от Microsoft. Пользователи всё ещё пытаются приобрести хоть одну из консолей нового поколения. Правда, безуспешно. Так как устройства распродаются спустя несколько секунд после их появления в магазинах розничных товаров, наверняка, многим геймерам приходила мысль о том, что помочь купить приставку поможет механизм, уведомляющий об её появлении. На создание нечто подобного ушло немало времени, однако теперь технология готова.

Скачивать ничего не нужно. Всю работу делает специальный бот на Twitch под названием killercam1020. Работает он по простой схеме: в онлайн-режиме проверяет наличие PlayStation 5 в самых популярных магазинах по всему миру, таких как Amazon, Target, Newegg, Walmart, Bestbuy и некоторых других. После проверки рядом пишется степень доступности консоли. Несмотря на это, больших надежд на покупку PS5 питать не стоит. Устройства в магазины поступают очень редко, а спрос на них велик.

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