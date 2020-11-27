В Cyberpunk 2077 будут показаны настоящие человеческие чувства и эмоции
Многим игрокам культовая The Witcher 3: Wild Hunt запомнилась не только благодаря натуральной боевой системе, удивительной харизме главного героя и его владению техникой меча, но и приятной атмосферой. Большинство моментов игры – это стычки с различными противниками, но сквозь кровь и ругань Геральта часто проступают лирические моменты. Из-за этого складывается впечатление, что игра максимально наполнена контентом. Всё, что нужно геймеру, в ней есть.
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Спустя столько лет после выхода Ведьмака компания CD Prokekt RED решает выпустить новый тайтл – Cyberpunk 2077. Маркетинговая реклама игры всячески акцентирует внимание на экшене. При просмотре геймплейных роликов можно даже ошибочно подумать, что в игре будут одни только выстрелы, взрывы, сленг будущего, брань и гангстеры. Но это не так.
Обширное заявление главного журналиста портала PC Gamer Энди Келли развеяло всяческие сомнения фанатов. В Cyberpunk 2077 он провёл чуть более 15 часов. Анализируя все игровые события, он смело заявил, что атмосфера нового проекта CDPR очень увлекательная. Примерно такая же, как была и в The Witcher. Особенно ему запомнилась реалистичная передача человеческих чувств, эмоций, переживаний. Репортёр посоветовал не принимать рекламу игры близко к сердцу, ведь в ней не показано главного. Например, один только момент, когда главная героиня Ви и Джуди – специалист по брейдансу (разновидность выдуманного наркотического изделия в Найт-Сити), сидят на краю кровати и ведут откровенный разговор по душам, затрагивая множество важных для них проблем жизни, уже заставил журналиста изменить своё мнение, сформированное предварительными просмотрами трейлеров.
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