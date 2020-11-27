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Выяснены причины превосходства производительности PlayStation 5 над Xbox Series X

К появлению багов привела чрезмерная медлительность Microsoft.
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После того как консоли нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X появились в продаже, каждый интересующийся геймингом или технологиями пользователь бросился их покупать, ведь самое важное в них на данный момент – это тесты. Их показатель в играх даже важнее чем стоимость. Несмотря на то, что приставки в серьёзном дефиците, их всё же удалось не раз протестировать и детально изучать результаты.

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Пока что однозначный победить некстгена не выделился, однако ясно, что PS5 во всех тайтлах показывает себя гораздо увереннее. У Microsoft, которая часто намекала, что их консоль в разы мощнее, по неизвестным до сегодняшнего дня причинам дела не ладились. Тестирования от известного YouTube-канала Digital Foundry в таких играх, как Devil May Cry 5, Dirt 5, Assassin’s Creed: Valhalla и некоторых других доказывают, что Xbox Series X значительно отстаёт от конкурента в количестве кадров и качестве графики, не принимая в серьёз другие баги.

Сегодня поклонники Xbox наконец получат ответ на вопрос, как потенциально более мощная приставка может проигрывать. Ответ таков: по данным анонимного источника, давшего интервью порталу The Verge, проблема состоит в механическом недочёте. Частое подёргивание картинки из стороны в сторону на Xbox Series X вызвано тем, что американская компания опоздала с подачей предварительных версий игр для тестирования на новом поколении. Завершить отладку не дали сжатые сроки, которые установила Microsoft. Не менее большая вина лежит на AMD. Корпорация предоставила полный доступ к архитектуре RDNA 2 в самый последний момент. В связи с этим у Microsoft фактически не оставалось иного выхода, кроме как ждать дальнейших событий. В то же время Sony к данному вопросу отнеслась ответственнее.
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amd microsoft sony playstation 5 xbox playstation xbox series x rdna 2
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