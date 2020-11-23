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После недавнего объявления студией CD Projekt RED о переносе Cyberpunk 2077 на конец текущего года, всплыл частичный геймплей игры. Почти отовсюду удалённый, он остался на некоторых сайтах, где геймеры и сейчас могут в подробностях рассмотреть, на какой стадии находится игра. Оказалось, что дела обстоят далеко не так хорошо, как показывается в рекламных роликах.

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Подтверждение тому – мнение экспертов данной области. Например, в своём аккаунте в Twitter известный стример с платформы Twitch Илья Давыдов, он же Maddyson, посоветовал создателям игры задуматься над очередным переносом. Только на этот раз на гораздо более длительный срок. В посте он поделился мнением, что Cyberpunk 2077 не готова к массовому релизу. Или вообще хоть к какому-то релизу. В ней масса глюков, неточностей и багов, которые нужно обязательно исправить в ближайшее время.

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