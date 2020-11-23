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Незадолго до того как долгожданная Cyberpunk 2077 должна была официально выйти в свет, разработчики поделились печальной новость, что игру придётся перенести. По вине малейших недоработок и окончательной "шлифовки" геймерам нужно подождать до 10 декабря. Дата эта приближается очень быстро. Без учёта дальнейших переносов, которые случится уже явно не должны, осталось всего 17 дней.

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Так как интерес к игре наблюдается чрезмерный, по поводу геймплея будущего хита не раз появлялись разнообразные утечки, но все они были вовремя опровергнуты компанией CD Projekt RED. До сегодняшнего дня. Недавно появившийся ролик на YouTube, в котором был показан игровой процесс Cyberpunk 2077, многие эксперты и иностранные ресурсы отнесли к разделу "уток". Через некоторое время он был удалён, но за ним последовал новый. Подлинный.

В нём за 20 минут показывается начало игры в Cyberpunk 2077 на PlayStation 4, где игроку предстоит выбрать, за какую фракцию играть. Далее следует обширная кастомизация персонажа. Про неё не раз писали в СМИ, отмечая, что геймеры смогут полностью проявить все свои творческие задумки. После – кадры и вставки самого геймплея как от первого лица, так и от третьего. Сравнивая его с тем, что показывала CDPR, можно разглядеть ухудшения графики. Скорее всего, неточности будут удалены в патче нулевого дня.

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