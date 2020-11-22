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Ровно неделю назад американская электронная компания XFX, специализирующаяся на производстве блоков питания, видеокарт и материнских плат, представила новую кастомную модель графического процессора Radeon RX 6800 XT с громким названием Speedster Merc 319. Так как многие хотели бы оценить её дизайн и структура оформления, популярный англоязычный YouTube-канал Tech of Tomorrow сделал собственную распаковку видеокарты. За коротких 8 минут он успел показать её со всех сторон, и тем самым подогреть интерес к компании AMD.

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Как и всегда, есть маленькая загвоздка: эмбарго на тесты графических процессоров до сих пор не снято. Все они держатся в секрете. Лишь иногда в сети появляются утечки, которые, возможно, к настоящим устройствам не имеют никакого отношения. Автор канал оставил пользователям лишь визуальные впечатления от устройства, но и их вполне достаточно. Довольно нестандартное название для видеокарты оказалось лишь маркетинговым ходом. На самом деле ускоритель оформлен чрезвычайно минималистично.

Он состоит из трёх вентиляторов для охлаждения, двух слотов Displayport 1.4, одного HDMI 2.1 и одного USB Type-C. На задней панели размещена крупная надпись "Merc". Сравнивая Radeon RX 6800 XT с Radeon RX 5700 XT, чётко видно, что первая выглядит значительно больше, ведь её размеры составляют 326х148 мм. Что касается цены, точных данных тоже нет. Предположительно, в США видеокарта появится за 750 долларов (57 000)

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