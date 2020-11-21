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Ещё несколько лет назад технология трассировки лучей или, как её ещё называют, рейтрейсинг, была на стадии своего зарождения. В 2018 году, когда корпорация nVidia представила первые видеокарты на микроархитектуре Turing, никто и представить не мог, что на тот момент зачаточный метод создания реалистичного освещения уже через 2-3 года станет стандартом индустрии. Как и большинство графических разработок для компьютерных игр, наличие трассировки лучей сейчас говорит об элитарном статусе той или иной игры. В недалеком будущем же рейтрейсинг будет везде.

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Пока что не все студии могут позволить себе вводить нечто вроде RTX-лучей. К счастью, к знаменитой польской компании CD Projekt RED это не относится. Она не раз заявляла, что в их следующей игре Cyberpunk 2077 трассировка будет. Притом, подлинная, а не созданная с помощью шейдеров и других подобных инструментов. Как выглядит Night City – главный мегаполис Киберпанка, с включенным рейтрейсингом, вы можете увидеть прямо сейчас.

В короткометражном видео от компании nVidia главный руководитель по декорациям CDPR Якуб Кнапик (Jakub Knapik) рассказывает, что работа над игрой была невероятно захватывающим процессом. По его словам, сама идея воплощения трассировки лучей дала команде новый импульс, своего рода мотивацию. Реализовать огромный город, возвышающийся над горизонтом со всеми его антеннами, зданиями, машинами и NPC было очень сложно. Когда пользователь видит в отражении лужи сзади него объект, находящийся в сотнях футов от него, это определённо придаёт ему дополнительное чувство комфорта и реалистичности. Наконец, RTX помогла студии приблизить визуальные эффекты в игре к совершенству.