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Несколько месяцев назад мы сообщали вам о том, что у будущей GTA 6 уже появился конкурент в лице игры Everywhere. Её разработкой занимается студия Build A Rocket Boy во главе с бывшим директором компании Rockstar North Лесли Бензисом. По неизвестным причинам он покинул Rockstar в 2016 году, после чего начал активно заниматься собственным делом. Кажется, его задумка сделать нечто более интересное, чем серия игр Grand Theft Auto, может завершиться успешно.

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Бывший босс Rockstar North принимал непосредственное участие в разработке всех GTA, поэтому он, как ни кто другой, знает, чем именно эти игры так нравятся пользователям. Сейчас в студии числится более 400-т сотрудников, большинство из которых являются опытными разработчиками видеоигр. Кроме того, что в игре будет присутствовать открытый мир совершенно нового масштаба и разнообразные элементы научной фантастики, недавно стало известно, что она выйдет на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X.

В отличие от GTA и GTA 5 в частности, Everywhere предоставит пользователям гораздо больше возможностей. Строгий минималистичный стиль Rockstar, присущий каждой новой части GTA, фанатам уже порядком надоел. Кстати, по результатам опросов на тематических форумах, 33% геймеров не хотят ждать выхода Grand Theft Auto 6. Если Everywhere способна заменить её, то популярность игры заметно возрастёт.

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