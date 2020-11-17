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Вот и пришёл некстген. Новое поколение консолей уже заслали всем популярным журналистам. Остальные же смогли приобрести приставки через систему вторичной покупки, правда, чуть дороже, чем те, кто решил подождать окончания дефицита. Тем не менее, тесты и обзоры на PlayStation 5 и Xbox Series X появляются с каждым днём. Тесты на проверку производительности тоже не заставили себя ждать.

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Известные техноблогеры и каналы на таких платформах, как YouTube, проводят всевозможные испытания для консолей. Так, например, канал VGTech недавно опубликовал авторское сравнение PS5 и Xbox X в игре Call of Duty: Black Ops Cold War. Получилось впечатляюще. Заглядывая на перёд, ни одна из консолей не смогла стать абсолютным лидером. Проще говоря, они всё время шли на равных, практически не уступая друг другу.

Тесты проводились в режимах 4К@60 fps с включённой трассировкой лучей и 1440p@120 fps. Фактом того, что в режима 60 fps консоли чувствуют себя идеально, нисколечко не греются и не издают непривычных звуков, наверное, никого не удивишь. Эта возможность была обозначена давным-давно. Тем более, мощное железо способно и на лучшие результаты. Совсем по иному сложилась ситуация с игрой в 120 fps. Такую частоту кадров приставки попросту не осилили. С самого начала наблюдались большие просадки до 100-105. Критическим значением стали 92 кадра. Их зафиксировали на Xbox Series X от Microsoft. На PS5 минимальной цифрой стали 97 fps. В среднем, для обоих консолей нормальная работа – это 116 fps. Таким образом, кардинальных отличий между устройствами тестировщики не заметили.