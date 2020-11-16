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Официальный выход консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X уже состоялся. Несмотря на дефицит некоторых устройств, интерес к ним необычайно большой. Пользователи долгое время ждали возможности предзаказать приставки, а когда этот день наступил, разработчики объявили, что далеко не каждый получит свою консоль в намеченный срок. Большинство аналитиков в данный момент подсчитывают количество продаж и делают прогнозы на будущие годы, но есть среди них и те, кто уверен, что следующего поколения уже не будет.

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Эра стационарных игровых приставок может закончится уже через 6-7 лет. Аналитики компании Citi Securities Japan уверены, что никакие PlayStation 6 или Xbox в традиционной и привычной пользователям версии никогда не появятся на рынке. Причиной этому станут их высокие требования и не менее высокая цена. С тех пор как были созданы первые облачные сервисы по типу Project xCloud, GeForce Now или Google Stadia, век стационарных устройств, в которые нужно вставлять диски, чтобы запустить игру, начал медленно подходить к концу.

Так как основным критерием для пользователя при покупке консолей является качество и производительность в играх, создание приставок с более мощными компонентами будет стоить в несколько раз дороже, чем сейчас. Из-за этого количество людей, способных их приобрести, снизится до критических значений. В то же время облачные сервисы только совершенствуются. Их массовое производство дешевеет, а количество доступных игр увеличивается. Пожалуй, самым весомым преимуществом облачных сервисов над обычными приставками является их способность запускать графически сложные проекты на слабых устройствах. Корректную игру сможет обеспечить всего лишь качественное соединение с интернетом.

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