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Долгое время поклонники игр серии GTA ждали продолжения. К сожалению, не в 2018, не в 2019, ни даже в 2020 никаких подробностей не раскрыли. До конца текущего года ещё полтора месяца, но вряд ли за этот период разработчик GTA – компания Rockstar Games, изменит свою политику. По понятным причинам, фанаты со временем становятся всё нетерпеливее. В конце концов, 7 лет – долгий срок.

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Чем больше в сети появляется утечек по поводу Grand Theft Auto 6, тем меньше доверия пользователей к инсайдерам. Пока что стадия полного недоверия не достигнута, так как игра до сих пор популярна в кругах геймеров. Признавать, что в следующие несколько лет её не будет, никому не хочется. Да и не нужно, так как в недавнем интервью американскому сайту появилась очередная подсказка. О том, как Rockstar проведёт релиз GTA 6, рассказал актёр Роджер Кларк, сыгравший главного героя Артура Моргана в недавно выпущенной Red Dead Redemption 2.

В интервью изданию Game Rant он мельком затронул тему изменений в компании, которые произошли после релиза RDR 2. По его словам, выпуск полного издания какой-либо игры больше не является основной целью Rockstar Games. Все следующие тайтлы будут выходить понемногу. Главную сюжетную линии покажут первой. Потом разработчики представят несколько крупных дополнений, размером в половину главной части, а уже после них выпустят нечто совсем маленького размера. Этот специфический подход позволит фанатам не сидеть годами в ожидании игры, а проходить дополнения по мере их релиза. Согласно данным Game Rant, именно в такой форме Rockstar скоро представит первую часть GTA 6. Когда это случится – в издании не уточняется.

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