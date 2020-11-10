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С тех пор как nVidia представила видеокарты нового поколения RTX 3000, купить их смогли лишь самые везучие и быстрые пользователи. Остальным устройств попросту не хватило. Серьёзный дефицит на рынке, который наблюдается сейчас, может продлиться аж до марта следующего года, поэтому надеяться на скорое приобретение устройств не стоит. К счастью, сейчас хотя бы можно воочию посмотреть на работу топовых графических процессоров. Например, сравнить обычную графику культовой игры The Witcher 3 с продвинутой версией в разрешении 8К и трассировкой лучей на RTX 3090.

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Такое впечатляющее зрелище показал автор канала Digital Dreams, специализирующегося на съёмке игр с различными модификациями. Недавно блогер решил порадовать публику популярной уже 5 лет подряд игрой The Witcher 3: Wild Hunt. Кроме того, что он установил на неё 50 с лишним модов, энтузиаст также запустил реалистичную имитацию трассировки лучей на новом графическом процессоре nVidia. Конечно, сравнивая с начальной графикой, стилистика игры полностью обновилась.

Благодаря трассировке лучей и большой производительности нового поколения, большинство текстур стали выглядеть по-настоящему. Эффекты ветра и горения огня детализированы до возможного максимума. Кроме того, видеокарта GeForce RTX 3090 VENTUS 3X позволила существенно увеличить дальность прорисовки. Как выглядит зелёная трава на фоне заснеженных вершин высоких гор, вы можете увидеть на видео.