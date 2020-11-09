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В PlayStation 5 нельзя будет сохранять игры без покупки платной подписки за 3 500 рублей

Радостных новостей о PS5 всё нет и нет.
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Последние дни Sony делится печальными новостями. Буквально одна за одной, они расстраивают фанатов и будущих покупателей. После более чем удачной презентации консоли, компания начала постепенно раскрывать её недостатки. Во-первых, фирменная архитектура RDNA 2, про которую так много рассказывали, в PS5 будет реализована не в полную силу. Об этом на просторах интернета дискутируют больше всего. Во-вторых, официально подтверждено, что купить приставку вряд ли выйдет в этом году.

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Серьёзный дефицит компонентов и пандемия коронавируса серьёзно обрушили планы Sony. В-третьих, совсем недавно стало известно, что долгое время PlayStation 5 не сможет поддерживать SSD-накопители. С учётом того, что на старте она имеет всего 650 Гб доступной памяти вместе с операционной системой, покупатели не смогут загрузить на неё достаточное количество игр. Одна лишь Call of Duty: Black Ops Cold War будет занимать около 134 Гб.

Наконец, самый важный и основной аспект для геймеров – сохранение прогресса в играх. Как отметили журналисты престижного английского издания Polygon, возможности сохранения игр и переноса данных на USB или какие-либо другие носители информации, на данный момент нет. Альтернативный вариант – использовать облачное хранилище размером в 100 Гб с помощью платной подписки PlayStation Plus. Она будет стоить вам дополнительных 3 500 руб. в год. Иного выхода пока что не нашли. Не исключено, что находчивые игроки со временем сами придумают способ обхода непродуманной разработчиками системы.
Источник.

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