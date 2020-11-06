GTA 5 на консолях нового поколения загружается за 37 секунд – блогер показал процесс включения игры
Более семи лет подряд культовая Grand Theft Auto 5 радует геймеров со всего мира. Несмотря на большое желание со стороны пользователей увидеть шестую часть, Rockstar Games решила вновь перевыпустить игру. Теперь уже на новом поколении игровых приставок: PlayStation 5 и Xbox Series X. На презентациях обоих устройств было объявлено о наличии у них встроенного SSD. На данную технологию возлагают большие надежды: она должна значительно уменьшить скорость загрузки игр.
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Сама Sony не раз хвасталась, что SSD у PlayStation 5 очень быстрый. С нынешними SSD он ни в какое сравнение не идёт. Увы, проверить это сейчас нет возможности. Зато можно узнать, сколько времени потребуется Xbox Series X, чтобы с нуля загрузить GTA 5. В одном из своих видео на YouTube канал GameRiot чётко показал настоящую работоспособность консоли Microsoft. Она впечатляет.
После просмотра, множество пользователей назвали скорость загрузки потрясающей. Примерно за 37-38 секунд приставка загрузила Grand Theft Auto 5 от всем известного экрана со звуками перестрелок и полицейскими сигналами до сюжетной линии, на которой чётко виден один из трёх главных героев – наркодилер и торговец оружием Тревор Филлипс. Кроме Xbox X, в видео есть сравнение с уже прошлым поколением Microsoft (Xbox One). Чтобы повторить процесс запуска, консоли потребовалась 1 минута 43 секунды.
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