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День релиза PlayStation 5 приближается. Между тем, несмотря на желание фанатов приобрести консоль, осуществить это будет не так легко, как казалось. Недавние исследования не раз доказывали, что потенциальный интерес к PS5 гораздо выше, чем к конкуренту Xbox Series X. Из этого следует, что Sony продаст больше устройств непосредственно с полок магазинов. Так, по крайней мере, считалось раньше. Теперь ситуация изменилась.

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В своём блоге компания поделилась намерением не открывать магазины в день релиза приставки. У себя на родине японская фирма планировала уже 12 ноября провести массовое мероприятие, посвящённое PS5. Сегодня стало ясно, что его не будет. Из-за максимально высокого риска заражения Covid-19 Sony решила продавать консоль нового поколения исключительно через интернет-магазины и олнайн-сервисы.

Дабы обезопасить в первую очередь клиентов, ритейлеров и весь персонал, прийти в торговую сеть и забрать консоль из рук в руки, как было раньше, теперь нельзя. Компания приносит извинения за причинённые неудобства, но пользователи обязаны понять, что это вынужденные меры предосторожности. Другого выхода на данный момент нет. Кроме того, вскоре Sony заставит каждого дилера, будь то маленькая розничная сеть или большая оптовая фирма, уведомить покупателей о способах доставки PlayStation 5 и безналичной оплате.

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