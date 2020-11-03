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Недавно анонсированные видеокарты нового поколения nVidia RTX 3080 показали впечатляющие результаты в тестах. Особенно они были заметны на примере прошлых RTX 2080 Ti и менее мощных графических процессоров как самой nVidia, так и других компаний. Чтобы показать пользователям максимально объективные тесты, энтузиасты сравнили производительность RTX 3080 с консолью Xbox Series X. Её анонс планируется в конце текущего месяца, однако неизвестное количество моделей уже были отправлены в разные части света.

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YouTube канал Cycu1 (82 тыс. подписчиков) опубликовал видео под названием Watch Dogs: Legion Xbox Series X vs RTX 3080 Ray Tracing 4K, в котором на примере игры Watch Dogs: Legion наглядно демонстрируются различия между видеокартами nVidia и новой приставкой авторства компании Microsoft. Сразу же после начала просмотра даже невооружённым глазом заметно, что в плане отражений и теней Xbox Series X отстаёт.

RTX 3080 в свою очередь отображает текстуры более качественно и гладко. Каждый объект игрового мира с помощью неё приобретает свою отдельную тень. В случае с Xbox Series X некоторые текстуры выглядят более размыто и не чётко. Машины, а также другие быстро движущиеся элементы на RTX 3080 кажутся реалистичнее. В ночном режиме игры Xbox X сильно затемняет стены и пол, делая их монолитными.

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