Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже в этом месяце планируется долгожданное и многообещающее событие для всех геймеров – релиз PlayStation 5 и Xbox Series X. За последние месяцы консоли нового поколения посеяли в сети немалый переполох. Одни только обсуждения их характеристик и возможностей ежедневно ведутся во всех социальных сетях. Даже сейчас. Спустя всё то время с тех пор, как стало известно о разработке устройств.

реклама

Многочисленные социальные исследования уже не раз доказывали, что маркетинговая стратегия PlayStation оказалась лучше, чем у Xbox. По разным данным, более 65-75% опрошенных отдают своё предпочтение PS5, так что недавнее заявление от босса бренда PlayStation Джима Райана, в котором он это подтверждает, уже никого не удивило. Генеральный директор каждый день получает письма от взволнованных фанатов.

Сразу же после того как предзаказы на PS5 официально начались, пользователи буквально "забрасывают" Джима письмами с вопросами. По его словам, подавляющее большинство рассказывает, что они покупают PlayStation с самого 1995 года, и теперь очень сомневаются, что смогут получить консоль нового поколения в день начала продаж. Ген. директор компании отмечает, что приставка интересна всем возрастным группам, а не только молодому поколению, как считалось ранее. Проверив самые эмоциональные "посылки", он обнаружил, что большинству людей, отправлявших эти самые письма, больше 50-и лет, но они волнуются о дефиците консолей.

Источник.