Маркетологи шутят - холодильник Microsoft Xbox Series X Fridge в стиле Xbox X
Очень долгое время после официального анонса Xbox Series X от компании Microsoft пользователи сети всячески высмеивали устройство. Они сравнивали его со всем, чем только угодно кроме, конечно же, приставки. Весьма стандартный дизайн в виде четырёхугольной коробки практически ничем не удивил фанатов. Относительное меньшинство поклонников заявили, что им нравится такой скупой минимализм и отсутствие вкуса. Якобы, консоль им нужна для того, чтобы стояла возле телевизора и запускала игры. Как она будет выглядеть – дело второстепенное.
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Большая часть пользователей сравнивала консоль нового поколения с обычным холодильником из-за её больших размеров. Которые, кстати, оказались и в половину не такими, как считалось ранее. Когда Microsoft сняла эмбарго на публикацию обзоров устройства, выяснилось, что оно занимает совсем мало места. Сама же компания ко всему этому отнеслась с юмором. Вначале она вообще никак не отреагировала, а теперь анонсировала настоящий холодильник в стиле Xbox Series X.
Называется он Xbox Series X Fridge. Холодильник в точности напоминает консоль: он имеет фирменный логотип в верхнем левом углу, запускается с тем же звуком, что и Xbox X, а также светится загадочным зелёным светом. Две модели таких холодильников уже раздали известным личностям, а третью подарят случайному человеку, который сделает ретвит вот этого поста в Twitter.
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