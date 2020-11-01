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Анонс игровой приставки нового поколения PlayStation 5 давно прошёл. Основные характеристики были высветлены на прошлых прямых трансляциях. Sony уже ответила на все часто задаваемые вопросы, например, будет ли устройство совместимо с прошлым поколением. Оставшиеся две недели до релиза пользователям остаётся только ждать. Немного скрасив этот затяжной период, компания опубликовала более двух десятков качественных фотографий устройства.

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На рендерах "позирует" как сама приставка, так и аксессуары к ней: контроллер DualSense, HD Camera, гарнитура Pulse 3D, беспроводной пульт управления, а также зарядная станция DualSense Charging Station. Все изображения (28 штук) Sony представила в своём блоге Playstationblog на сайте Flickr.com. Кроме внешнего вида самой консоли, японская корпорация также недавно показала, как будет выглядеть внутренний интерфейс PS5 и обновлённый дизайн приложения PS App. Оно доступно на Android и iOS. Полную коллекцию фотокарточек вы можете посмотреть здесь.

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