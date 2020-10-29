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Последние дни, после того как польская студия CD Projekt RED уже в третий раз объявила, что долгожданная игра Cyberpunk 2077 вновь перенесена, на компанию обрушилась волна оскорблений. Особо разъяренные пользователи даже стали угрожать разработчикам физической расправой. Но это не единственная плохая новость для компании.

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Сразу же после переноса на 10 декабря, в интернете начали активно распространяться слухи о том, что, якобы, студия физически не успевает доделать контент для игры. Сотрудники работают сверх нормы, но игра задумывалась настолько большой, что создателям не хватает времени. На самом же деле практически все детали Cyberpunk 2077 уже готовы. Об этом свидетельствует то, что игра ушла на золото. Однако, не всё так просто: по мнению тех, кто распускал подобные слухи, из-за нехватки времени CD Projekt RED вырежет из игры некую весомую часть контента, да бы успеть к релизу

О том, что данное утверждение в корне не верно, рассказал главный дизайнер уровней CD Projekt RED Майлз Тост. В официальном канале Cyberpunk 2077 Discord он обратился к фанатам с просьбой не верить подобным слухам и, тем более, не делиться ими с кем-то другим. За 8 лет разработки контента в игре будет предостаточно для каждого. Беспокоиться о том, что при покупке тайтла, его можно будет пройти за несколько десятков часов, не стоит.

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