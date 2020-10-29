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Наша планета находится в критическом состоянии. Это ни для кого уже не является секретом. Выбросы углерода в атмосферу зашкаливают. Проблема мусора из-за долгих лет фактического бездействия почти не обсуждается. Все эти обстоятельства наносят непоправимый вред живым существам, однако, чтобы немного отдалить глобальную катастрофу, глава Apple Тим Кук изобрёл интересную методику. Ею он поделился во время презентации нового смартфона iPhone 12.

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Смысл данной методики достаточно прост: уменьшить углеродный след можно с помощью исключения из комплекта поставки iPhone зарядного устройства. Именно блоки питания, ежедневно подзаряжающие устройства, несут серьёзные негативные последствия жителям планеты. Желая сохранить природу хотя бы в том состоянии, в котором она находится сейчас, Тим Кук заверил пользователей, что этот шаг действительно необходим. Это неоспоримо.

Опираясь на слова генерального директора Apple, вскоре ситуация должна улучшиться, но по итогу, вышло наоборот. Исследование аналитиков из компании Morgan Stanley показало, что китайские города, в которых размещены главные заводы по производству iPhone, опустились на самые низкие места по шкале загрязнения воздуха. Хуже всего приходится в Чжэнчжоу или "городе айфонов", как его ещё называют местные жители. Там масштабы производства iPhone 12 поднялись до небывалых значений. От выбросов пострадали также Шэньчжэнь, Чунцин и Чэнду. Заводы Apple есть во всех четырёх городах.

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