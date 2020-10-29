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Несмотря на то, что Rockstar Games по-прежнему ничего не говорит о Grand Theft Auto 6, поклонники всё равно ждут анонса. И не зря, ведь пятая часть GTA впечатлила миллионы геймеров, и заработала множество почётных наград: премия VGX в номинации "Игра года", The Games Award в номинации "Лучший ремастер", премия BAFTA в категории "Игровой дизайн".

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Поскольку фанатам остаётся только ждать, они собственноручно развлекают друг друга интересными идеями. Например, созданием карт или коротких трейлеров к ещё не анонсированной игре. В прошлом мы уже рассказывали вам о нескольких самых достойных работах подобного плана, а сегодня покажем весьма реалистичную работу пользователя Reddit с ником TwentyTwoXXII.

Он на своей страничке разместил 2-х минутный трейлер, показывающий, как Rockstar Games должна была анонсировать Grand Theft Auto 6. Некоторые детали ролика, такие как первая сцена, заставка с текстом "Rockstar Studios" и значок компании, показались пользователям настолько реалистичными и похожими на официальный ролик от Rockstar, что они даже приняли трейлер за оригинал. По мнению автора видео, основные события шестой части непременно должны проходить в уже знакомом городе Vice City. Именно такой он представляет себе игру в будущем.

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