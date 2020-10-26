Упоминания о GTA 6 теперь под запретом на YouTube
Похоже, этому поспособствовала Rockstar Games.
Уже несколько лет подряд, после выпуска Grand Theft Auto 5, вызвавшей всеобщий резонанс среди игрового комьюнити, пользователи пытаются получить от Rockstar Games комментарий о разработке следующей части. Результат этого процесса до сих пор не сдвинулся с места: каждый прямой вопрос о GTA 6 остаётся без ответа. В какой-то момент фанаты смирились с молчанием Rockstar и частично взяли дело в свои руки.
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Однако, такая популярная и обсуждаемая тема, как создание GTA 6, не может долго оставаться без происшествий. Так, похоже, что на официальном YouTube-канале Rockstar Games короткие фразы "GTA 6" или "Grand Theft Auto 6" теперь оказались под запретом. Недавно внимательные комментаторы обнаружили, что их сообщения и вопросы по этой теме никому, кроме них, не видны.
Проведя небольшое расследование, выяснилось, что пользователи слишком часто стали интересоваться вопросом Grand Theft Auto 6, причём, под практически каждым новым роликом от Rockstar, после чего компания наложила запрет на написание названия игры в комментариях к видео. Стоит также отметить, что римский вариант (GTA VI) как был доступен, так и остался, но его степень популярности гораздо меньше. Большинство фанатов пользуются стандартным способом написания. На данный момент студия никак не объяснила сложившуюся ситуацию.
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