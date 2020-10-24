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С момента анонса видеокарты нового поколения Geforce RTX 3070 предзаказы устройства ознаменовались сильными задержками и недостачей продукции. Дефицит видеокарт наблюдается и сейчас, однако теперь европейские магазины перечисляют сразу 15 моделей от 6 различных сторонних производителей. Правда, без возможности оформить заказ напрямую.

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Так, например, известный британский магазин Overclockers UK, принадлежащий немецкому Caseking.de, недавно разместил на главной странице несколько видеокарт от следующих производителей: Asus, Inno3D, KFA2, Palit, PNY и Zotac. Самой дешёвой моделью является Inno 3D RTX 3070 Twin X2 OC. За неё просят 519 фунтов стерлингов (51 600 рублей), а самой дорогой – Asus RTX 3070 ROG Strix OC. На данный момент её стоимость составляет 659 фунтов стерлингов, что в отечественной валюте равняется примерно 65 500 рублей.

Многих постоянных покупателей магазина волнует, почему в материнском Caseking.de аналогичных страниц нет. Единственным предположением на этот счёт выступает мнение, что в будущем интернет-магазин планирует разместить больше моделей с завышенной стоимость и разницей в цене в 15%. Подтверждения этому пока что нет.

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