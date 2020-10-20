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Тема Black Lives Matter появилась в PS4
Возможно, это начало публичной поддержки этого движения корпорацией Sony.

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Ещё в далёком 2013 году в США возникло общественное движение Black Lives Matter, или как его изображают на плакатах, BLM. Оно предполагает равенство людей всех цветов кожи и борьбу с расизмом. С 25 мая текущего года, после резонансного случая превышения полномочий сотрудником полиции по отношению к чернокожему американцу, движение вновь активно набирает популярность во всех сферах жизни. Большинство игровых студий за этот период выразили свою солидарность и поддержали BLM.

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Примером солидарности может послужить компания Activision, опубликовавшая недавно специальные значки BLM. Electronic Arts и Ubisoft тоже не стали стоять в стороне, а теперь к ним присоединилась и японская Sony. Она рассказала, что теперь для всех пользователей PS4 будет бесплатно доступна специальная тема под одноимённым названием Black Lives Matter.

Она выполнена в чёрном стиле с тремя жёлтыми линиями и поднятым вверх кулаком – символом активистов, и самым узнаваемым знаком многочисленных протестов. Тема присутствует в магазине PS Store ещё со вчерашнего дня. Пока что Sony не дала комментарий, на какой срок добавлена данная тема, и поддержит ли в будущем PlayStation активистов BLM каким-то другим образом.
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