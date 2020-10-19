Представитель Sony: Запись голоса игрока на PS5 не будет использована против него
Теперь это подтверждено официально.
Несколько дней назад было объявлено, что пользователи PlayStation 5 получат уникальную возможность, которой до сих пор не было ни в одной консоли – запись собственного голоса в любое удобное время. Обычные разговоры между геймерами или короткие диалоги теперь будут сохраняться и проходить через систему модерации компании Sony.
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Вслед за этой новостью множество игроков выразили своё негативное отношении к тому, что Sony сможет беспрепятственно следить за клиентами, а также собирать о них различную информацию. Вопрос сохранности конфиденциальной информации и личных данных за короткий период времени встал очень остро, поэтому PlayStation пришлось выпустить отдельное пояснение случившегося. Для этого компания выделила представителя в лице сотрудницы Кэтрин Дженсен.
Мисс Кэтрин уверила пользователей, что запись голоса будет вестись с целью уменьшения количества оскорблений и запугиваний в интернете; помочь быстрее уведомить компанию о нарушении политики пользования и общепринятых правил поведения в игровом сообществе. Нет никаких причин беспокоиться, что личная информация геймеров каким-либо образом попадёт в сеть или будет использована против них. В конце доклада Кэтрин извинилась за столь неоднозначный анонс.
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