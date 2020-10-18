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Несколько лет назад известный изобретатель и глава корпорации SpaceX Илон Маск с большой уверенностью уверял публику, что уже к 2018 году он со своей командой отправит к Марсу первую беспилотную миссию. К сожалению, тогда этого не случилось, но с тех пор миллиардер не терял надежды в достижении своей конечной цели – строительстве колонии на Красной планете, полностью населённой людьми.

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Недавно оказалось, что полёт на встречу Марсу всё таки осуществим, и находится он не за горами. Данный вопрос Илон Маск затронул на очередном съезде Марсианского общества. Во время краткого доклада о ближайшем будущем SpaceX изобретатель заявил, что он на 90% уверен, что в 2021 году корабль Starship вылетит на околоземную орбиту. К 2022 году планируются полёты гораздо большей сложности, а также значительное увеличение инновационных решений внутри компании.

По словам Илона, наиболее оптимальное сближение Марса и нашей планеты произойдёт как раз таки в 2024 году. Именно тогда миллиардер и отправит в космос первопроходцев, чтобы доказать возможность долгосрочной жизни на Красной планете. Во время своего выступления изобретатель не раз акцентировал внимание на том, что он не до конца уверен в том, состоится ли полёт. На этот счёт у него сейчас немало сомнений. Точный ответ будет дан в самое скорое время.

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