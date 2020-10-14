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Вчера вечером компания Apple официально презентовала весь модельный ряд iPhone 12. Немалую часть прямой трансляции посвятили красочным рассказам о том, как американская корпорация бережёт природу и экологию нашей планеты. Как известно, на сегодняшний день "яблочные" смартфоны входят в тройку самых популярных мобильных устройств мира. На первом месте держится Xiaomi Redmi Note 8, на втором – Xiaomi Redmi Note 8 Pro, а третье занимает знаменитый iPhone XR.

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За ним следует iPhone 11 Pro Max, а чуть далее заметен iPhone 11 Pro, что говорит о большом спросе на продукцию Apple. Многие поклонники компании знают, что до недавнего времени в комплект поставки iPhone входил стандартный неотъемлемый адаптер питания, кабель и проводные наушники EarPods. Как оказалось, всё это уже в прошлом. Новый комплект поставки будет включать в себя один лишь кабель.

Во время небольшой "лекции" о защите окружающей среды глава корпорации Тим Кук подтвердил, что ни один пользователь больше не получит зарядного устройства вместе со своим смартфоном. Конечно, сразу же объяснив этот шаг, он заявил, что выбросы углерода в атмосферу и так слишком велики, поэтому убрав адаптер, они понизят значения во много раз. Неоднократно аналитики и блогеры писали, что компания лишь хочет в очередной раз сэкономить на своих клиентах, забрав у них последнее – зарядное устройство, но это совсем не так. Apple действует по соображениям безопасности. С этой же целью она убрала из комплекта ещё и наушники, так как они давно устарели и уже никому не нужны.

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В дополнение ко всему, новые iPhone также получили не самых малых размеров чёлку вверху дисплея, однако, в сравнении с другими смартфонами, она идеально сочетается с дизайном и ни в коем случае не мешает работе с устройством.