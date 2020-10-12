В сети появилось сравнение двух возможных карт для GTA 6
В связи с тем, что последней игре из серии Grand Theft Auto недавно исполнилось 7 лет, фанаты в последнее время никак не могут дождаться продолжения. С момента релиза разработчики активно наполняли своё творение разнообразным контентом, делая его с каждым разом всё лучше и лучше. В конце концов добавлять стало просто нечего. На данный момент редкие обновления получает только GTA Online. Со стороны кажется, что компания Rockstar и вовсе забыла о самой популярной игре в мире, которую некогда сама создала.
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Однако, на самом деле всё не так просто. Мы уже сообщали вам, что в сети не раз засвечивалось загадочное наименование Project Americas, которое вполне может в будущем оказаться долгожданной Grand Theft Auto 6. Вместе с утечкой прикреплялась также фотография карты для GTA 6 в виде двух островов: большого и маленького.
Несколько дней назад в интернете начала стремительно распространяться ещё одна карта, совершенно новая. Её размер и контуры в точности совпадают с утечкой прошлых лет, что заставляет фанатов задуматься о настоящем происхождении карты. Возможно, это всего лишь спекуляция и способ привлечь дополнительное внимание, но об этом мы узнаем не скоро.
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