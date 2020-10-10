Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Проходившая позавчера презентация новых процессоров AMD Ryzen 5000 на очень перспективной архитектуре Zen 3 вызвала в сети диалог между крупными компаниями и обсуждение будущих устройств среди обычных пользователей. И те и другие поздравляли разработчиков с удачным выпуском и уверяли друг друга, что процессоры в будущем удовлетворят все пожелания потребителей и, тем самым, принесут американскому производителю немалый доход от продаж.

реклама

Впечатляющие результаты тестов уже были опубликованы, поэтому сегодня мы расскажем немного о другом. Дабы выразить конкуренту свои поздравления по поводу успешного запуска, от лица корпорации Nvidia выступил старший менеджер по продуктам Шон Пеллетье. Он в своём Twitter-аккаунте выразил личный интерес к процессорам, назвав их великолепными.

Кроме того, сотрудник также рассказал, что он рад использованию AMD именно их видеокарты Geforce RTX 2080 Ti. Незадолго до самой презентации он уже написал пост, в котором указал, что дизайн и характеристики Zen 3 ему очень интересны, и он с нетерпением ждёт их официального объявления. Всё это указывает на то, что в данный момент времени отношения между компаниями относительно наладились. Скоро, возможно мы даже сможем увидеть между ними кооперацию и какие-то совместные разработки.

Источник.