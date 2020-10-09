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Новая ракета для Роскосмоса обойдётся бюджету России в 1 триллион рублей

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С целью развития отечественной космонавтики, корпорация Роскосмос ежегодно проводит всевозможные эксперименты по созданию различного типа ракет. Например, носитель с кодовым названием "Енисей", строительство которого планируют окончательно завершить к 2028 году, будет без проблем выводить на околоземную орбиту примерно 70 тонн полезного груза.

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Вчера утром глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин, известный своим вкладом в сферу космонавтики, лично дал интервью корреспонденту журнала ТАСС. В нём он сообщил, что сверхтяжелую ракету-носитель "Енисей" можно будет построить всего за 1 триллион рублей. По сравнению с аналогичным проектом Америки Space Launch System или же SLS, отечественная разработка обойдётся бюджету России гораздо дешевле. С чем связано то, что аппарат будет стоить меньше – неизвестно. Возможно, из-за отсутствия некоторых дополнительных функций.

Уже на данный момент стоимость SLS превысила 2 миллиарда долларов, и это с учётом того, что эта цифра обозначает лишь конечную стоимость самой ракеты без затрат на производство, оборудование, и прочие важные детали. Триллион рублей на разработку "Енисея" же включает в себя и проектирование базы запуска, и расходы на постройку инфраструктуры. В будущем с помощью ракеты российские космонавты получат возможность беспрепятственно высаживаться на поверхность луны и перевозить туда тяжелые грузы.
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