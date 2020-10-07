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Запуск PlayStation 5 в Индии может быть сорван из-за незарегистрированного бренда PS5

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В то время, как во всех странах мира компания Sony давно зарегистрировала собственный бренд PS5 и наладила поставки, на одном из крупнейших рынков нашей планеты она может потерпеть фиаско и вовсе не выпустить приставку нового поколения с одноимённым названием. Ещё совсем недавно в своём личном блоге в Twitter компания поделилась с фанатами информацией выхода устройств в Америке, Азии и Европе. Поискав аналогичную информацию по поводу Индии, где проживает почти 1,4 миллиарда людей, можно заметить, что никаких данных в интернете нет.

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Связано это с тем, что Sony просто не владеет нужными патентными документами, а именно – товарным знаком PS5, так как в 2019 году ранее неизвестный гражданин Дели Хитеш Асуани зарегистрировал товарный знак на своё имя. Спустя три месяца после этого события Sony заявила свои права на патент и подала иск в суд, который до сих пор рассматривает дело и выясняет все обстоятельства.

Ясно, что, наверняка, решение суда довольно предсказуемо: японскую компанию попросят выплатить небольшую компенсацию за причинённые неудобства, после чего ей отдадут имя PS5 хотя бы из-за того, что устройства Sony очень востребованы и, кроме пользы и удовольствия, приносят странам немалую часть дохода. До окончания судебного дела единственным возможным решением является только выпуск PlayStation 5 под другим названием. Как в этой ситуации поступит компания – неизвестно.
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