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Наверняка вы знаете, что обсуждаемая в последнее время Grand Theft Auto 6 ещё не была объявлена официально компанией Rockstar Games, но её существование уже несколько раз подтверждалось. Сейчас сомневаться в том, что студия через 2-3 года, а может быть, и раньше, представит геймерам шестую часть легендарной серии, не приходится.

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Так как GTA 5 произвела в игровой сфере фурор и перевернула все прошлые представления об игре с открытым миром, все фанаты уверены, что в шестой части ничего не изменится. Возможно, сам мир расширится и станет более наполненным деталями, ведь нынешнее железо позволяет создать нечто подобное. Во всяком случае, какой бы ни была GTA 6, у неё уже сегодня появился настоящий конкурент. Им стала игра под названием Everywhere от студии Build A Rocket Boy.

Её основатель – бывший директор знаменитой Rockstar-North Лесли Бензис, в своё время принимавшей непосредственное участие в разработке всех игр GTA, в том числе и GTA 5 Online. По сообщениям источника, релиз Everywhere для студии является наивысшим приоритетом и единственной запланированной игрой. Идею её главной задумки начали реализовывать ещё в 2016 и, предполагается, что она обязательно появится на консолях нового поколения. Зарубежные инвесторы в скором перечислят на счёт студии 40 миллионов долларов.

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