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Несколько недель назад компания Nvidia представила всему миру новое поколение видеокарт под названием Ampere (Geforce RTX 3080 и 3090). В первые же минуты после запуска они оказались настолько популярны, что все доступные модели раскупили. Не рассчитав огромного спроса на устройства, компания столкнулась с дефицитом графических процессоров, вследствие чего ей пришлось пообещать в скором времени снова наладить продажу.

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С того момента ситуация на рынке практически не изменилась: большой спрос и низкое предложение вынудили магазины "включать режим" классической рыночной экономики. Такие крупные зарубежные сети продаж, как, например, Caseking, Cyberport, Alternate, Notebooksbilliger, Computeruniverse, Saturn и Mediamarkt постепенно начали завышать цены на видеокарты. В конце концов стоимость на самую дешевую модификацию Geforce RTX 3080 достигла значения в 815 евро (75 000 рублей), а за PNY Geforce RTX 3080 10 GB XLR8 Gaming epix-x, которая раньше продавалась за 740 евро (68 000 рублей), теперь просят ровно 900 евро (83 000 рублей).

С Geforce RTX 3090 дело обстоит ещё хуже: наименьшая стоимость за младшую модель Gigabyte RTX 3090 Eagle OC 24G поднята с 1500 до 1750 евро (138 000 рублей и 161 000 рублей соответственно). Более дорогие и производительные графические процессоры просто недоступны для покупки. Их поступление в продажу всё ещё ожидается.

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