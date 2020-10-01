Ложный анонс GTA 6 – англоязычный ютубер захотел воспользоваться популярной темой и встретил волну негатива
Наверняка, уже все читатели нашего сайта знают, как фанаты GTA с нетерпением ждут анонса шестой части. Во время продолжительного ожидания они чем только не занимаются, чтобы создать видимость скорого выхода игры. Ещё недавно их самым популярным занятием было создание карт, но в последнее время никаких новых проектов не появляется. Вместо этого по сети гуляет множество утечек, некоторые из которых оказываются не правдивыми. Сегодня мы как раз таки и расскажем вам об одной из таких.
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Популярный англоязычный ютубер с ником NickPlaysGames, также являющийся Брэдом Бертоном, недавно написал в своём Twitter-аккаунте довольно провокационное сообщение с таким содержанием: "Некоторые из вас спрашивали, где это я пропадал несколько прошлых месяцев. Теперь я открою вам этот секрет. Как и все остальные, я в большом восторге от GTA 6. Rockstar Games приложила много усилий, и не зря". Ниже он сообщил читателям более подробную информацию в отдельном посте.
В нём Брэд поделился некими новыми данными о Grand Theft Auto 6 и заявил, что знает, где будут разворачиваться основные события игры. По его словам, этим местом будет Лондон. В подтверждение этому он в конце твита оставил хештег #London. Кроме прочего, он знает, что шестая часть GTA получит название GTA 6: London. Она выйдет в 2021 году, а сейчас находится на стадии бета-тестирования. Учитывая степень секретности подобной информации, ютубера быстро разоблачили фанаты игры, после чего начали оскорблять всеми известными словами за преднамеренную ложь. Остановить волну негатива удалось только с помощью удаления твита и прикреплённого поста.
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