Потенциальный спрос на Xbox One X вырос на 747% из-за того, что магазины выдают консоль за устройство нового поколения
Как известно, очень скоро наступит время релиза консолей нового поколения – Xbox Series X и PlayStation 5. Последние несколько месяцев большинство технических ресурсов выпускает про них хотя бы одну-две новости ежедневно. Совсем недавно крупные интернет-магазины, такие, как Amazon, объявили о том, что они открывают предзаказы на обе приставки. Вполне ожидаемым было то, что пользователи сразу начали закупаться некстген устройствами.
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PS5 раскупили за несколько секунд, а с Xbox Series X фанаты не торопились. Со временем, конечно, консоли Microsoft тоже кончились, но вместе с этим внимательные пользователи начали замечать, что в некоторых популярных магазинах начался настоящий ажиотаж на приставки прошлого поколения. Во все топы продаж вышла давно устаревшая Xbox One X, название которой по незнанию можно легко спутать с ещё не появившейся на рынке консолью Xbox Series X.
Всего то за один день рейтинг приставки вырос на впечатляющие 747% по сравнению с прошлыми периодами. В социальной сети Twitter пользователи предположили, что всё это происходит из-за того, что магазины намеренно меняют название с целью продать больше старых консолей под видом совершенно новых. По второй версии, вина лежит на самих разработчиках, то есть компании Microsoft. Она сама виновата, что допустила ошибку с похожими названиями. Конкретных случаев мошенничества интернет-магазинов замечено не было.
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