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В четверг 17 числа на новую флагманскую видеокарту GeForce RTX 3080 наконец появилась возможность оформить первые предварительные заказы. Очевидно, столько пользователей ожидало этой минуты, что устройства раскупили за считанные секунды. После этого очевидцы в соц. сетях начали рассказывать, что большинство покупателей даже не смогли увидеть надпись «Купить» на официальном веб-сайте Nvidia. Всё это говорит о невероятно большом спросе на продукцию nVidia.

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Как и в похожем случае с консолью нового поколения Sony PlayStation 5, пользователи, которые не смогли приобрести видеокарту, остались очень недовольны, а те, кому посчастливилось, получили хороший шанс перепродать карту втридорога. Сегодня на аукционе eBay выставлено достаточно много различных моделей с индивидуальной ценой, но самым большим ценником отличается версия за 99 900 долларов.

Именно столько требуют предприимчивые ритейлеры за обычную GeForce RTX 3080, оригинальная стоимость которой составляет не более 1 000 долларов. Соответственно, цена на видеокарту в 100 раз больше, чем должна быть. Дабы ситуация не повторилась во второй раз, разработчики недавно заявили, что предпримут все возможные меры, и даже будут проверять каждый поступивший заказ вручную.

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