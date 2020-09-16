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Многие пользователи, которые активно следят за новостями о Grand Theft Auto 6, знают, что во время недавней презентации PlayStation 5 компания Sony объявила о том, что с выходом консоли нового поколения для неё выпустят специальную обновлённую версию очень популярной уже несколько лет игры GTA 5. В числе важнейших нововведений – дополнительный контент, интересные миссии, разнообразие сюжета, три месяца бесплатного использования и многое другое.

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Показать геймплей обновлённой GTA 5 обещали на следующей прямой трансляции. Она как раз-таки намечена на сегодняшнее число. Но фанаты, уже долгое время ожидающие релиза шестой части, на этот счёт имеют совсем другое мнение. Например, одной из самых будоражащих воображение теорий можно назвать предположение, что сегодня Rockstar Games наконец покажет своё творение.

Несомненно, иконка Rockstar в качестве партнёра будет присутствовать в любом случае, но состоится ли релиз GTA 6 именно сегодня – не известно. Так как прошлая часть разрабатывалась долгих 4 года, долгожданное продолжение скорее всего потребует гораздо больше усилий, ведь компьютерная графика и спецэффекты постоянно развиваются. Узнать, подтвердится ли фанатская теория, мы сможем нынешним вечером.

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