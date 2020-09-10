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Совсем недавно в сети появились первые слухи, касающиеся невероятно быстрой работы SSD для консоли нового поколения PlayStation 5. Спустя некоторое время сама компания Sony официально подтвердила, что инсайды полностью правдивы. Разработчики заявили, что доселе такого быстрого SSD ещё нигде не было установлено, и геймерам явно придётся по вкусу скорость загрузки игр. Естественно, эти слова всколыхнули игровое сообщество ещё больше.

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Теперь, когда дело почти подошло к оформлению предзаказов на консоль, похоже, смелое заявление Sony насчёт скорости накопителя вновь подтвердилось. В очередной раз запуская игру Kena: Bridge of Spirits, которая одна из первых должна появиться на PS5, разработчик Ember Lab заметил, что для того, чтобы открыть игру из меню консоли, требуется всего-навсего 2 секунды.

До сих пор каждый пользователь, запускавший игры на любом устройстве, был вынужден немного подождать, прежде чем заняться любимым делом. В это самое время демонстрируется привычный всем загрузочный экран. Обычно это бывают короткие анимации, подсказки или интересные картинки, но на PS5 ничего этого не будет, так как создателям Kena: Bridge of Spirits пришлось полностью их удалить. Наверняка, более требовательные игры (при наличии таковых) будут открываться чуть дольше, но ясно, что этот процесс не займёт дольше 10 секунд, будь то премиальный AAA-тайтл или обычная песочница.

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