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Так как за последние годы компания Xiaomi выпустила огромное количество смартфонов с различными характеристиками, временами некоторые из них устаревают, и их приходится отключать от обновлений безопасности. Несмотря на то, что этот процесс неизбежен, большинство пользователей всё равно остаётся недовольны.

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Обычно у других производителей должно пройти как минимум 4 года с момента релиза, после чего бренд перестаёт поддерживать смартфон. В последнее время срок сократился до 2 лет. В следующем году компания Xiaomi отключит следующие смартфоны от обновлений: Xiaomi Mi 8 Lite, Xiaomi Mi Max 3, Xiaomi Mi 8 SE, Xiaomi Mi 8 Pro, Xiaomi Mi Mix 2S, Xiaomi Mi 8, Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, Xiaomi Mi Mix 3.

Почти все смартфоны из списка были выпущены в 2018 году, а значит, их потенциал ещё далеко не исчерпан. В будущем они могли бы предложить пользователям множество ценных возможностей, но китайская компания решила, что полезнее будет разработать им на замену более прогрессивные модели. Последним этапом для всех смартфонов будет получение фирменной прошивки MIUI 12. Основой для вышеупомянутого недовольства среди потребителей стало то, что Xiaomi долгие годы проводила политику, направленную исключительно на интересы пользователей, а теперь "выводит телефоны из строя" через 2-3 года.