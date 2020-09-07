Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Уже не один раз мы сообщали вам о том, что фанаты игр серии GTA с нетерпением ждут выхода следующей части. Пока что дело ограничивается только тем, что энтузиасты самостоятельно рисуют карты для GTA 6, пытаясь подтолкнуть Rockstar Games к скорому анонсу игры. Как оказалось, дело это бессмысленное, ведь компания молчит и не даёт поклонникам никаких надежд. Именно поэтому в последнее время в области проектирования карт наблюдается некое затишье. Но это вовсе не повод опускать руки и расстраиваться.

реклама

Несколько дней назад в сеть просочилась ещё одна версия карты. Её центром стал огромный город Лас-Вентурас (Las Venturas) с десятками дворов. Кроме него на карте размещается несколько военных баз, аэропорт, небольшие реки и озёра, средней высоты горы, а также массивные пустынные равнины. Сам город является прототипом реального Лас-Вегаса.

На юго-востоке карты есть запретная зона 69. Вокруг неё запрещены полёты. По задумке, там должны проводиться секретные эксперименты, с которыми главному герою предстоит встретиться в будущем. Скорее всего карта предусматривает даже режим охоты – вокруг озера много различной растительности, а следовательно, и животных. Сейчас неизвестно, может ли карта быть рабочей версией Rockstar Games, слитой в сеть одним из сотрудников. Как обычно, разработчики на прямые вопросы не отвечают.

Источник.