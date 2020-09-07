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Со временем релиз долгожданной приставки нового поколения PlayStation 5 приближается всё быстрее. Фанаты день ото дня надеются на скорое появление возможности предзаказа консоли, однако Sony в этом деле не спешит. Компания ограничилась подробными характеристиками и примерной датой выхода. Пока что остальная информация – лишь зацепки, но временами в сеть просачиваются неофициальные данные, касающиеся стоимости приставки.

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Популярнейшей и самой массовой утечкой остаётся цена в 500 долларов (38 000 рублей) за штуку. К сожалению, часто возникают и более пессимистичные прогнозы, например, крупнейший британский ритейлер Simplygames недавно отправлял по почте своим покупателям сообщения, в которых указывалось, что очень скоро магазин начнёт продавать PS5 за 500 фунтов стерлингов, что в переводе на основную американскую валюту равняется 664 долларам.

На отечественных деньгах получается сумма немаленькая – 50 с лишним тысяч рублей. Так как копии писем с одним с тем же содержанием были разосланы огромному количеству людей, можно сделать вывод, что магазин предоставляет достоверную информацию, нежели все его предшественники. Кроме цены ритейлер также добавил, что, скорее всего, в начале продаж будет иметь место быть дефицит продукции.

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